Wanda Nara e Icardi, riconciliati o separati? Le ultime indiscrezioni

Wanda Nara e Icardi: riconciliazione fallita?

Il conduttore di LAM Angel de Brito e l'influencer Ker Weinstein hanno assicurato che non ci sarebbe stata alcuna riconciliazione tra l'imprenditrice e il calciatore, aggiungendo che la recente luna di miele alle Maldive sarebbe stata un completo fallimento. Ad alimentare ulteriormente il gossip è stata la giornalista Yanina Latorre che ha parlato del fallimento del tentativo di riconciliazione di Wanda Nara e Icardi dicendo: "Si vergogna, dopo tutte le sciocchezze che ha detto, di presumere di essersi riconciliata". Poi ha proseguito affermando: "Penso sia innamorata di L-Gant". Quindi ha chiosato: "Ricordi come lo ha guardato il giorno in cui abbiamo parlato al telefono quando hanno presentato l'argomento? Ha parlato e lei ha sbavato".

Il gossip continua

Poi Angel de Brito ha aggiunto: "Quello che mi ha detto Ana Rosenfeld è che entrambi sono andati alle Maldive su sua richiesta per riprovare, ma sente che non importa quanti tentativi farà, non ci riuscirà". Per Wanda il problema pare essere anche il fatto che, secondo le indiscrezioni, avrebbe tutta la famiglia contro, compresa la madre e la sorella Zaira.