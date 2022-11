Wanda Nara e Icardi, colpo di scena: come stanno le cose

Wanda Nara torna in Argentina e subito si riaccende il gossip (che si pensava ormai sopito) sulla sua riconciliazione ( o presunta tale) con Mauro Icardi. L'imprenditrice nelle scorse ore ha infatti chiarito una volta e per tutte come stanno realmente le cose con l'attaccante del Galatasaray, che in questi ultimi giorni dopo alcune foto di coppia alle Maldive, ha anche pubblicato una chat con la moglie dove si parlerebbe della ricerca di un altro figlio.