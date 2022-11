Ilary Blasi e Bastian, dalla fuga romantica al segui sui social: le tappe della relazione

Ilary Blasi ha un nuovo amore? Pare proprio di si. Dopo la separazione da Francesco Totti (annunciata nel luglio scorso), alla showgirl sono stati attribuiti tanti flirt, ma tutti risultati delle fake news. Lo scoop clamoroso lo ha fatto il settimanale Chi, che nell'ultimo numero in edicola ha pubblicato le prime immagini del weekend romantico della conduttrice insieme al suo nuovo presunto compagno. Eppure, come riporta la rivista, fino a qualche settimana il volto Mediaset non era intenzionata ad iniziare una nuova relazione perché troppo impegnata a rimettere in piedi la propria vita, dopo la fine del suo matrimonio con l'ex Capitano della Roma.

Le tappe del weekend di passione L'uomo che è stato avvistato al fianco della Blasi, secondo quanto riferito dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, si chiamerebbe Bastian. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi, e non sono mancati baci, abbracci e tenerezze. Le immagini pubblicate dal magazine li ritraggono insieme ai tavolini di un bar, all'uscita dell'albergo spaventati che qualcuno li potesse vedere, ed infine in aeroporto dove si sono lasciati andare ad un saluto romantico ed infinito. Per il weekend di passione Ilary ed il suo accompagnatore hanno scelto una resort di lusso a Zurigo con vista lago, più precisamente il The Dolder Grand, prendendo una suite da 1600 euro a notte. Il viaggio sarebbe iniziato venerdì e finito domenica pomeriggio, quando Ilary ha preso un volo con direzione Roma, per tornare dai suoi figli.