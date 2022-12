Totti, l'accordo con Ilary Blasi e l'investimento in Turchia: le ultime indiscrezioni

Francesco Totti e Ilary Blasi starebbero sempre più vicini a raggiungere un accordo per la separazione . Come spifferato dal Corriere della Sera , l'ex Capitano della Roma si sarebbe lasciato andare a delle confidenze negli spogliatoi dopo la partita di calcio a 8 tra la Weese e la Roma. Rispondendo ad una battuta, il giallorosso avrebbe replicato: " Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto ". Insomma la querelle tra i due sarebbe quindi arrivata ad un punto. D'altronde Er Pupone ha ormai intrapreso da mesi una relazione con la flower design Noemi Bocchi, mentre notizia recentissima anche la conduttrice dell'Isola dei Famosi avrebbe un nuovo flirt spoilerato dal settimanale Chi, che ha anche mostrato alcuni scatti rubati della neocoppia in atteggiamenti inequivocabili a Zurigo.

Totti e il nuovo investimento

Come annunciato da Repubblica, l'ex capitano è volato nei giorni scorsi a Istanbul per investire nella clinica 'Cosmedica Hair Transplant & Plastic Surgery'. L'ex numero 10 giallorosso ha avuto fiducia nel progetto del dottor Levent Acar, uno dei massimi esperti dnel settore dei trapianti dei capelli. "Ho scelto di investire in prima persona in un settore in grande crescita, in cui la clinica Cosmedica rappresenta una grande eccellenza", ha riferito Totti, per poi aggiungere: "Credo sia fondamentale sentirsi bene con se stessi, a qualsiasi età e per qualsiasi motivo".