Belen, l’amore per De Martino e una dedica commovente

Belen Rodriguez spettatrice d'eccezione di Stefano De Martino , che è tornato su Rai 2 con il programma Bar Stella . Nella serata di mercoledì 31 novembre, la showgirl ha condiviso sui social un dolce messaggio per il suo partner dove si legge: " Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno , e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza ". Lui lo ha poi condiviso tra le sue stories.

Stefano De Martino e la battuta sul matrimonio

Tra gli ospiti dell'ultima puntata di Bar Stella anche Alessandra Ghisleri, con la quale il conduttore si è lasciato andare a qualche battuta sulla notizia del sussidio che il Governo vorrebbe dare alle coppie che vogliono sposarsi in chiesa. L'occasione ha fatto sì che De Martino si lasciasse scappare qualche commento sulle sue nozze con Belen Rodriguez, avvenute nel 2013: "Mi sono sposato da giovane, forse lo ero anche troppo". Non avendo mai portato avanti le pratiche per il divorzio, Belen e Stefano sono ancora marito e moglie.