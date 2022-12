Michela Quattrociocche, l'ex lady Aquilani fa festa: dove e con chi

Michela Quattrociocche ha festeggiato il suo 34esimo compleanno a Parigi in compagnia del suo compagno Giovanni Naldi. Come due normali turisti, i due si solo lasciati immortalare in scatti romantici, convidisi poi sui social. La felicità di questi giorni la si legge proprio sul volto dell'ex di Alberto Aquilani, che è apparsa a dir poco raggiante. Dopo il rientro in Italia, l'attrice ha scelto di proseguire i festeggiamenti con la famiglia e tanti amici.