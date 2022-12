Wanda Nara e l'addio a Icardi: spunta la data esatta

Wanda Nara e Icardi: una storia d'amore che non ha avuto un lieto fine. Nonostante i numerosi tentativi dell'attaccante del Galatasaray per una riconciliazione (il viaggio alle Maldive sembra non aver dato i frutti sperati), i messaggi romantici e le foto di coppia, la manager ha deciso di separarsi per sempre dal marito. L'imprenditrice ha etichettato la recente luna di miele con Maurito "un minimo tentativo". Lo ha detto a Guido Zaffora svelando: "Sono separata da ottobre". Insomma, pare quindi che il viaggio di coppia non abbia modificato la situazione tra i due. Wanda sembra quindi determinata nell'aver intrapreso una nuova strada della sua vita, che l'ha portata vicino al rapper LGante.