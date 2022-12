Chiara Ferragni e il cerotto al braccio: svelato il motivo

Chiara Ferragni ha finalmente svelato il perché indossa da circa due settimane un cerotto al braccio . Non è l'ultimo trend o un vezzo dell'imprenditrice digitale, piuttosto dietro a quell'ausilio sanitario c'è un motivo importante. Considerata la crescente preoccupazione dei fan, la moglie di Fedez ha deciso di fare chiarezza una volta e per tutte, pubblicando un video su TikTok.

La confessione

Perché Chiara Ferragni indossa un cerotto al braccio? Questa è la domanda che si sono posti in tanti nelle ultme settimane, guardando alcuni scatti pubblicati dalla Ferragni sui social. "Una volta ogni sei mesi faccio la visita dei nei perché ho familiarità purtroppo con melanomi, quindi li controllo molto spesso", ha svelato la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Per evitare di correre dei rischi l'imprenditrice digitale è stata costretta ad intervenire: "Questo neo sul braccio, rispetto a sei mesi fa, era leggermente cambiato di colore, quindi per precauzione è stato meglio toglierlo. Per fortuna è arrivato il risultato dell'esame istologico ed è tutto ok".