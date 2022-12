Wanda Nara e la riconciliazione con il padre dopo 8 anni

Tempo di riconciliazioni per Wanda Nara che, forse complice l'avvicinarsi del Natale, ha deciso di deporre le armi e lasciare spazio alla pace in famiglia. Se non è andata a buon fine quella con Mauro Icardi (il recente viaggio di coppia alle Maldive non sembra abbia sortito i risultati sperati), cosa diversa invece è quella con il padre dell'imprenditrice. Dopo una lite avvenuta 8 anni fa, i due infatti non si erano più parlati.