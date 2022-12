Ambra Angiolini e T'appartengo in ospedale, la scena che commuove il web

Ambra Angiolini dal palco di X Factor all'ospedale San Raffaele di Milano . La cantante, che ha entusiasmato in tanto con l'esibizione alla finalissima del talent di Sky Uno, ha scalato tutte le classifiche con il suo brano cult T'Appartengo , pubblicato 28 anni fa. L'iconico brano fu scritto da Gianni Boncompagni nel 1994, diventando presto un grande successo insieme al balletto che lo acccompagnava. L'ex compagna del ct della Juventus Massimiliano Allegri è andata a trovare una donna e mamma molto attiva su TikTok , ricoverata per un tumore .

Il gesto di Ambra Angiolini

La giovane, neanche a dirlo, è fan della cantante e così lei ha tentato di farla sorridere insegnandole le mosse del suo iconico balletto tormentone sulle note di T'Appartengo: "Sei pronta? Si dai che sei pronta". Poi ha aggiunto: "Guarda, questa canzone non serve a un ca**o, ma a questo serve. Questa è una medicina". Mentre Veronica imparava il ballento pur essendo allettata, il marito Vincenzo riprendeva l'eccezionale momento, per poi condividerlo sui social, dove è diventato in poco tempo virale.