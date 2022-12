Wanda Nara e L-Gante vedono Argentina-Croazia assieme. E spunta un video di un bacio

Wanda Nara-LGAnte insieme in discoteca

Sempre nelle scorse ore, sul profilo Instagram di un noto locale notturno argentino, è spuntato un video in cui si vedono LGante e la Nara insieme divertirsi e passare allegramente la serata. Il tutto mentre sui social stanno circolando nuove immagini che immortalerebbero il presunto bacio tra il rapper e l'ex lady Icardi mentre i due si trovavano in discoteca qualche settimane fa. Nonostante la Nara abbia smentito in precedenti interviste che ci sia veramente stata tale affettuosità con il rapper, le immagini lascerebbero pensare ad altro, avvolarando sempre più la tesi di chi invece afferma che tra i due ci sarebbe stata o ci sarebbe un flirt in atto.