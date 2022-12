Dua Lipa, rivelato il flirt: ecco chi è il nuovo fidanzato

Dua Lipa avrebbe voltato pagina dopo la fine della love story con Anwar Hadid . Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Page Six la cantante starebbe frequentando Jack Harlow, il rapper che avrebbe pubblicato una canzone dedicata proprio alla popstar. L'occasione ha portato i due ad avere alcuni contatti su FaceTime e da quel momento avrebbero continuato la frequentazione.

Dua Lipa e Jack Harlow in love?

Dua Lipa e Harlow si sono incontrati sia a Los Angeles durante i Variety Hitmakers Brunch, poi anche ai Z100 Jingle Ball. Ma non è tutto, poiché, stando al sempre ben informato magazine americano, la coppia sarebbe stata pizzicata dai fotografi mentre entravano nello stesso ristorante da un ingresso privato, per poi uscirne con la stessa modalità. In attesa di una conferma o di una smentita, intanto il gossip sui due personaggi ha infiammato i fan.