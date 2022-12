Diletta Leotta e la regola in amore: “Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza”

Diletta Leotta è tornata a far parlare di sé per alcune confessioni fatte nel corso di una recente intervista al settimanale F. La conduttrice sportiva, approdata a DAZN Canada, sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita, sia professionale che sentimentale. L'ex di Can Yaman sembra aver ritrovato l'amore grazie a Loris Karius, il portiere del Newcastle con cui è stata paparazzata in diverse occasioni, in atteggiamenti inequivocabili.