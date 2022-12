Melissa Satta, dopo l'addio a Rivetti ha un nuovo amore? L'indiscrezione

Melissa Satta, dopo la fine della relazione con l'imprenditore Mattia Rivetti, pare abbia voltato pagina ed iniziato una nuova frequentazione. L'ex compagna di Bobo Vieri è stata in vacanza a St. Moritz dove, stando al gossip lanciato da The Pipol, sarebbe stata vista insieme a Stefano Percassi (figlio del proprietario di minoranza dell'Atalanta ed a capo del brand di cosmetica Kiko). "I due sono stati presentati dall'amica in comune Cristiana Corradi. Semplice amicizia o qualcosa di più?", si legge su profilo social.