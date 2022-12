Wanda Nara ci riprova: il nuovo post per lady Messi

Nuovo messaggio di Wanda Nara all'indirizzo di Antonela Roccuzzo , alias la moglie del campione del mondo Leo Messi . Su Instagram l'ex lady Icardi ha pubblicato una foto di Anto con in mano la coppa vinta dall'Argentina per i Mondiali in Qatar 2022 . A corredo dello scatto le parole dell'imprenditrice: "Se lo merita. Per te e per tuttu. Apriremo insieme un'altra tequila".

Lady Messi ignora Wanda Nara

"Felice per l'Argentina. Per lui e soprattutto per te! Ti voglio bene. Le tequile che dobbiamo bere", aveva scritto la Nara in un precedente post indirizzato alla Roccuzzo, che però non ha reagito al suo messaggio. Sul punto Rodrigo Lussich ha dichiarato che la moglie di Messi non ha pubblicato sui social alcun contenuto fino alla fine della partita Argentina-Francia. Poi ha chiosato parlando del messaggio cancellato della Nara dicendo: "L'ha cancellato perché dopo la partita Antonela ha iniziato a ripubblicare molte foto, come quella di Sofi Jujuy, ma non di Wanda". Ecco perché quanda si sarebbe sentita trascurata.