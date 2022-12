Totti, l'ex di Noemi Bocchi a ruota libera: il matrimonio, la separazione e la denuncia

Noemi Bocchi laureata?

Anni bellissimi, a detta dell'uomo, quelli passati con Noemi, coronati dall'arrivo di due figli. A Noemi stava stretto il fatto di non lavorare, poi la decisione di riprendere gli studi universitari. Ma sul rumor secondo cui la Bocchi sarebbe laureata in Economia, l'imprenditore ha commentato: "Sarei contento, vorrebbe dire che tutto quello che ho investito è servito, mi farebbe piacere sapere che si è laureata, ma non mi risulta".

L'addio tra Noemi Bocchi e Mario Caucci

La relazione tra i due finì nel 2017: "È stato l’anno peggiore, la fine della mia esistenza. Avevo una famiglia, dei figli, una casa, l’amore. Non è rimasto in piedi niente", ha affermato Caucci, spiegando che la vita che conducevano a Tivoli era diventata insostenibile per sua moglie. "Il trasferimento a Roma ha segnato la fine del rapporto con mio padre e mio nonno", ha proseguito l'imprenditore. Sarebbe stata lei a decidere di rallentare il loro rapporto, chiedendo al marito di fare dei viaggi sempre più prolungati. Poi alla debacle sentimentale è giunta anche quella economica. Nel 2019 la coppia firma un accordo, dopo la separazione giudiziale. Poi Caucci si sarebbe presentato a casa della moglie minacciandola e aggredendola fisicamente. Da qui la denuncia per maltratamenti per l'uomo, che rigetta ogni accusa.