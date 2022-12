Alessia Marcuzzi e la presa in giro sulle gambe storte: "Faccio una cosa che non ho mai fatto”

"Lo faccio vedere a tutti. In tv io sto sempre con le gambe aperte ... Adesso dì che sono belle, provaci, è veramente dura… dai passa…", ha scherzato la conduttrice con Katia Follesa . Quindi ha aggiunto: "Sai come mi chiamavano a scuola? ‘Marcu’ te ce passa un treno sotto le gambe’. .. Questo non è il vero bullismo, perché non ci ho sofferto… Ma è per dire che anche un difetto ci rende unici".

Il post di Alessia Marcuzzi sui social

Poi, a commento del video, un post, dove si legge: "Ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non è stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto….era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna". Ed ancora: "Ma ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone, l'ho fatto per la prima volta proprio ieri". La conclusione della Marcuzzi è che quando si sente un forte disagio bisogna fregarsene del giudizio altrui. "Il nostro difetto è la nostra unicità e questo ci rende fuori dal comune" ha ribadito la showgirl.