Wanda Nara, la telefonata a Maxi Lopez: «Il prossimo anno insieme». E Icardi da solo

TORINO - La vita è circolare. Almeno quella di Wanda Nara che festeggia in Argentina con i figli, il papà con cui ha ripreso i rapporti dopo anni burrascosi e il rapper LGante. Mauro Icardi invece è in Turchia, dove gioca e dove fa i selfie con Torreira, seduto a tavola con il compagno. Ma la grande sorpresa di Wanda è la video chiamata all'ex consorte Maxi Lopez, tra l'altro un tempo attaccante di Torino, Milan, Sampdoria e Catania. Lui è a Londra, dove vive con la compagna in dolce attesa. Maxi è anche tra i proprietari del Birmingham. La video chiamata, quindi: «Felice Natale, ti aspettiamo qua il prossimo anno @officialmaxilopez», con tanto di brindisi. I rapporti con il padre dei suoi tre figli sono tornati buoni. Adesso traballano quelli con il papà delle bambine, Maurito Icardi. La vita è circolare…