Diletta Leotta e Karius in Sicilia: Natale con presentazioni in famiglia

Diletta Leotta è tornata a far parlare di sé per alcune recenti Instagram stories che la vedono protagonista insieme al nuovo compagno Loris Karius . Il calciatore ha raggiunto la giornalista in Sicilia dove ha conosciuto ufficialmente tutta la famiglia riunita per le feste di Natale.

Loris Karius vola da Diletta Leotta

Diletta e Loris si sono concessi una passeggiata al mare insieme al cagnolino Lillo, quindi hanno scelto di condividere con i fan alcuni scatti del bel momento passato insieme. La presenza in Sicilia del giocatore ha messo fine alle polemiche che si erano create sui social in seguito alla sua assenza al fianco della comapgna in questi giorni di festa. Come è stato anche per Can Yaman e Giacomo Cavalli, Diletta Leotta ha scelto di condividere con il proprio compagno alcuni giorni di relax nella sua amata terra.