Wanda Nara, la frecciata del padre, L-Gante e Icardi: cosa succede

Wanda Nara continua ad infiammare il gossip internazionale non solo per le numeroso foto sexy che condivide puntualmente sui suoi account social, ma anche per le ultime dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al programma 'A la Tarde', dove ha parlato del suo rapporto con LGante. "Elian è un amico", ha assicurato la manager, nonostante il gossip locale abbia riportato di alcuni recenti baci e abbracci tra i due in un locale pubblico.