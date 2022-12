Aurora Ramazzotti, per Natale spunta un anello: nozze in arrivo?

Aurora Ramazzotti: matrimonio in vista?

"Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma. Auguri regà", ha commentato la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. "Vedo un matrimonio in vista", ha commentato un utente dopo aver notato il dettaglio non certo trascurabile regalato alla conduttrice dal compagno Goffredo, alimentando così i rumors sulle imminenti nozze. Il bebè di Aurora e Cerza non nascerà in Italia, bensì in Svizzera, a Sorengo, nella clinica S. Anna.