Marchisio: "Il mio digiuno di 35 ore e quello intermittente"

Le parole di Claudio Marchisio

"Dopo 17 ore di digiuno completo il nostro corpo attiva l'autofagia", ha raccontato il calciatore, per poi aggiungere: "In pratica produce energia con le cellule vecchie per autoalimentarsi, quindi c'è un processo di autopulizia e di rinnovamento cellulare". A chi ha chiesto maggiori informazioni su questa pratica, l'ex centrocampista della Juventus ha fatto sapere che negli ultimi sei mesi digiuna tutti i giorni per 12 ore a partire dalla mezzanotte: "Mi sento molto meglio quando lo faccio, anche se non riesco a digiunare tutti i giorni a causa di vari impegni".