Totti e Ilary Blasi, Greta Scarano: "Ho raccontato un grande amore"

Greta Scarano è tornata a far parlare di sé nelle scorse ore per alcune dichiarazioni riguardanti Ilary Blasi e Francesco Totti, rilasciate nel corso di una recente intervista a Il Messaggero. L'attrice romana (attualmente sul set di Monte Olimpo di Ferza Ozpetek e in uscita al cinema con 'I migliori giorni') ha interpretato in passato il ruolo della moglie dell'ex Capitano della Roma nella serie Sky 'Speravo de morì prima'.