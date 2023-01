Elisabetta Gregoraci allo scoperto con Giulio Fratini: spunta il regalo

Elisabetta Gregoraci e il regalo di Natale di Giulio Fratini

Sempre molto attiva sui social, la conduttrice di Battiti Live ha pubblicato nelle scorse ore numerose Instagram stories, dove è stato notato un dettaglio importante che non è passato inosservato ai più attenti, ovvero un prezioso anello al dito. In tanti hanno hanno subito pensato che fosse un regalo del nuovo compagno della showgirl. Un momento particolarmente felice quello che sta vivendo Elisabetta Gregoraci in questo momento, che ha raccontato anche in una recente intervista a Verissimo.