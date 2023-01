Icardi e il desiderio per il 2023: tra Chin e Wanda Nara...

Mauro Icardi non molla Wanda Nara neanche per Capodanno. L'attaccante del Galatasaray ha accolto il 2023 scrivendo sui suoi account social: "Grazie 2022 per le cose belle e i momenti belli vissuti. Grazie anche per ogni momento in cui le cose non sono andate così bene o come desideravo perché è stato il momento in cui sono diventato più forte, perché è stato quando mi sono fidato di me stesso, perché ogni secondo è stato un apprendimento per essere migliore in questo nuovo anno". Ed ancora: "Caro 2023, ti accolgo con la cosa più bella che ho nella mia vita, la mia famiglia. Con una bella donna al mio fianco e 5 bellissimi bambini. Desidero che la vita continui a darci Salute, Amore, Pace, Felicità e tanti successi" quindi ha concluso con "Chin Wanda Nara".