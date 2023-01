Belen Rodriguez, nuove confessioni su Stefano De Martino: "Ho sofferto tantissimo"

Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte nel corso di una recente intervista al settimanale F, dove è tornata a parlare dell'amore ritrovato con Stefano De Martino. “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”, ha raccontato la co-conduttrice di Tu si que vales.