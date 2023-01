Selvaggia Lucarelli, show nella giungla tra gli uccelli di Iva Zanicchi e grosse mer...

Selvaggia Lucarell i e Lorenzo Biagiarelli , conclusa l'esperienza di Ballando con le Stelle 2023 , sono volati in Nepal dove hanno festeggiato il Capodanno . La giornalista ha documentato il suo viaggio condividendo numerose storie e post su Instagram, dove non sono mancate le critiche (ma anche in certi casi gli elogi) nei confronti del paese ospitante e della popolazione autoctona.

Selvaggia Lucarelli: la paura in volo e la giungla

La narrazione del viaggio di Selvaggia e Lorenzo in Nepal è dolce e amaro. Dopo aver documentato Katmandu in tutti i suoi aspetti (positivi e negativi), la coppia ha lasciato la città per fare una sorta di safari fotografico nella giungla. L'esperienza è iniziata con un volo alquanto movimentato, che è stato in parte anche documentato dalla giornalista in alcune Instagram stories. Il modello del velivolo su cui viaggiavano (l'ATR-42) è infatti l'aeromobile che sul corto raggio è più precipitato della storia. Una volta arrivati a destinazione la coppia ha iniziato il tour naturalistico con una gita in barca.