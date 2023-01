Taylor Mega, il guadagno stellare per le foto su Instagram

Taylor Mega è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente ospitata a Mattino Cinque, dove ha rivelato l'astronomica cifra che intascherebbe per un solo post su Instagram . La modella 29enne, che lavora da quando aveva 15 anni, ha raccontato il suo business, svelando che per un solo contenuto arriva a guadagnare dagli 8 ai 40mila euro .

Le parole di Taylor Mega

Non è stato facile raggiungere tali obiettivo: questo è cioò che ha tenuto a sottolineare la Mega, per poi precisare che non vende la sua immagine su piattaforme private tipo OnlyFans. "Faccio pubblicità su Instagram", ha chiosato, quindi ha aggiunto: "Oltre a questo ho anche delle aziende, ho un centro estetico a MIlano, un'applicazione di fitness che permette ai clienti di allenarsi con me". E alle ragazze che la prendono come esempio ha detto: "Facevo tre lavori per cercare di guadagnare di più. Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga, inizialmente devi investire. Adesso con le attività che faccio sui social investo su altre aziende".