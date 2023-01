Madame, la confessione sui vaccini: cosa farà per andare a Sanremo

Dopo le accuse per i green pass falsificati, Madame (tra i Big di Sanremo 2023 ) ha fatto chiarezza affidando le sue parole ad un lungo post su Instagram, dove si legge: "Mi sono presa del tempo per parlare di questo qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto". La cantante vicentina, ha rivelato: " Sono nata e cresciuta in una famiglia che per fari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative".

Madame e i vaccini

La cantante, tra i protagonisti di FantaSanremo 2023, ha proseguito con: "Non solo non ho eseguito il vaccino per il Covid ma non ho altri vaccini. Non giudicherei a priori le scelte di una madre e un padre innamorati di una figlia perfettamente sana dopo aver subito un aborto qualche anno prima. Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre state naturali. Tuttavia si fa presto a partire dalla ricerca di un'alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il Covid, i miei ci cascano". Dopo la telefonata ricevuta dalla questura per l'esibizione di falsi green pass, l'artista ha deciso di sottoporsi a tutte le vaccinazioni del caso, quindi ha assicurato: "Proseguirò a completare tutte le vaccinazioni necessarie per me e utili per gli altri".