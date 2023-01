Principe Harry e il libro che spaventa Re Carlo: droghe, sotterfugi e...

Il principe Harry esce il 10 gennaio in libreria con il suo libro-verità Spare . Il figlio di Re Carlo III è stato ospite della Cbc e di Itv New per un'intervista dove ha fatto alcune anticipazioni del libro, a cominciare da Camilla Parker Bowls : "L'altra donna di mio padre cattiva e pericolosa" e " disposta a tutto " dopo l'intervista di Lady Diana del 1995, quando affermò che il suo matrimonio era troppo affollato visto che erano in tre.

Principe Harry su Camilla

“Aveva quindi necessità di ribaltare la sua immagine e questo l’ha resa pericolosa", ha affermato il principe Harry aggiungendo che: "Era ben disposta per questo a rilasciare rivelazioni alla stampa. E c’era un’aperta volontà da entrambe le parti di scambiare informazioni. Era la cattiva. Era la terza persona nel matrimonio di mia madre e mio padre. Aveva bisogno di riabilitare la sua immagine di fronte l’opinione pubblica. Se sei portato a credere, come membro della famiglia, che essere in prima pagina, avere titoli positivi, storie positive scritte su di te, migliorerà la tua reputazione o aumenterà le possibilità che tu venga accettato come monarca dal Pubblico britannico, allora è quello che farai”. Per scongiurare l'arrivo della Parker Bowls in famiglia, Harry e William sarebbero arrivati perfino a chiedere al padre di non sposarla. Secondo il Sunday Times, dopo le rivelazioni fatte dal figlio, Carlo III starebbe rivalutando la decisione di escludere lui e la moglie Meghan dalla cerimonia di incoronazione che si terrà il 6 maggio. Al momento non ci sono repliche ufficiali da parte della Famiglia Reale.