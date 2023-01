Alessia Marcuzzi nei guai: Fiorello svela in diretta il suo numero privato e...

Disavventura per Alessia Marcuzzi, che nelle scorse ore, a causa di un clamoroso errore di Fiorello, è stata invasa da messaggi e telefonate dei fan. Il mattatore siciliano e Fabrizio Biggio in una diretta su Instagram hanno inquadrato per errore il numero di telefono della showgirl che proprio stasera tornerà in onda su Rai 2 con Boomerissima.