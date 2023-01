Giorgia Crivello e Stefano Laudoni, segreti: amore, litigi e quel desiderio di...

Giorgia Crivello è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate su Instagram in risposta a diverse domande dei fan sulle questioni più diverse. Insieme a lei anche il marito Stefano Laudoni. Sulla musica i due ammettono di non essere proprio d'accordo, poiché ognuno ha i suoi gusti. E se arrivasse un giudizio negativo da parte di un amico? "La differenza sta nel saper discutere faccia a faccia per non essere rancorosi dopo", ha confessato l'influencer.