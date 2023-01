Morata, Alice Campello e Bella: paura e gioia dopo la terapia intensiva. E Dybala e Oriana...

Alvaro Morata ed il ringraziamento a Alice Campello

"Sto ancora assimilando tutto quello che è successo Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti in essa", ha commentato il calciatore. Quindi ha aggiunto: "Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora una volta grazie a tutte le persone della C.U.N. per la loro delicatezza e trattamento. Grazie dottoressa Muñoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti". Anche Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno inviato delle parole emozionanti per Bella e Alice.