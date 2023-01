Shakira, la nuova canzone è un atto d'accusa contro Piqué

La canzone e i riferimenti a Gerard Piqué

Shakira fa riferimento a Piqué e alla sua nuova fidanzata Clara Chía in modo piuttosto eloquente, chiamandola direttamente in causa: c'è un passaggio infatti in cui dice "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena" (Ha un nome da persona buona, chiaramente non è come sembra). Ma anche il passaggio in cui fa riferimento all'età di Clara (22 anni) lascia poco spazio alle interpretazioni: "Valgo il doppio di 22. Hai cambiato una Ferrari con una Twingo, hai cambiato un Rolex con un Casio". I messaggi diretti a Piqué sono molti. In ordine sparso: "Dici di essere un campione e quando ho avuto bisogno di te hai mostrato la tua peggior versione", "con te non ritorno nemmeno se piangi o se mi supplichi", "mi hai lasciato come fossi una vicina di casa della suocera, con la stampa dietro la porta e i debiti con il fisco", "molta palestra, ma fai lavorare anche un po' il cervello".