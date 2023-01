Ronaldo, quarto matrimonio per il "Fenomeno": c'è il "sì"

TORINO - "Sì, lo voglio. Ti amo, per sempre". Con questo semplice messaggio, le emoticon di un anello e del simbolo dell'infinito, la modella Celina Locks ha annunciato al mondo di aver risposto positivamente alla richiesta di matrimonio di Ronaldo "Il Fenomeno". In allegato anche due foto, realizzate da Bruna Boechat, in cui la si vede insieme all'ex calciatore brasiliano.