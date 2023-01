Gwyneth Paltrow, confessioni intime: "Mi sono sentita sola...". Frecciatina a Chris Martin?

Gwyneth Paltrow è tornata a far notizia per alcune dichiarazioni rlasciate nel corso di un incontro con Katy Perry a Il Goop Podcast . Dopo aver parlato di spiritualità, carriera e relazioni amorose, le due vip hanno discusso anche di bambini e dei tanti sacrifici ad essi connessi.

La confessione di Gwyneth Paltrow

Katy Perry insieme al compagno Orlando Bloom sono genitori di Daisy. L'attore ha anche un altro figlio, Flynn, nato dalla relazione con Miranda Kerr. Mentre la Paltrow è mamma di Apple (18 anni) e di Moses (16 anni) avuti dall'ex marito Chris Martin. In precedenza aveva avuto altri due figli da Brad Falchuck. "Guardando indietro, ai dati dei genitori con i figli piccoli, beh, averli rovina le relazioni....è davvero difficile", ha affermato l'attrice. Quindi si è affrettata a spiegare che è possibile avere una relazione sana e un bambino a condizione che entrambe le persone siano disposte a fare il proprio lavoro. "Non mi sono più sentita sola dopo aver avuto Apple, e mi ero sentita profondamente sola nella mia vita", ha confessato Gwyneth Paltrow che in passato ha destato clamore dopo le dichiarazioni su come ha trascorso il lockdown.