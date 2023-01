Chiara Ferragni come Victoria De Angelis e il motivo non è il panino...

Chiara Ferragni sexy in un nude look (capezzoli adeguatamente coperti come fu anche per Vittoria De Angelis dei Maneskin) ai festeggiamenti per il compleanno della sorella Valentina (anche se fatti in ritardo visto che è nata il 29 dicembre), anche lei in una tutina vedo e non vedo, che ha esaltato le forme perfette del suo corpo. La modella ha voluto festeggiare con i suoi amici più cari e parenti, che per l'occasioni si sono ritrovati in un noto locale milanese per brindare e lasciarsi andare a canti e balli. Tra i presenti oltre Fedez, anche Mara Sattei.