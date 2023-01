Sonia Bruganelli show: rivela quanto guadagna e attacca la Ferragni

Sonia Bruganelli: quanto guadagna?

A capo della società di produzione televisiva Sdl, la manager ha raccontato: "L'equivoco più ricorrente e fastidioso su di me? Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori". Poi la frecciatina alla moglie di Fedez: "Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. Certe cose si fanno in silenzio". E sui suoi guadagni ha rivelato di percepire quanto un giocatore di Serie B.