Dilette Leotta e Karius si sfidano a padel: lui non si trattiene e... VIDEO

Sempre più affiatati e innamorati, ormai Diletta Leotta e Karius non si separano più. Dopo le vacanze natalizie in Sicilia, la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno in montagna per vedere la neve, come testimoniano gli ultimi scatti social della Leotta che appare sorridente insieme al cagnolino e al suo nuovo fidanzato. Baci, abbracci, coccole e una domenica all'insegna di una divertentissima sfida a padel: nelle ultime stories pubblicate dalla conduttrice di Dazn sul profilo Instagram, la Leotta ha mostrato ai suoi follower la partitella tra lei e Karius. Completino ginnico floreale per Diletta e look più classico, pantaloncini e maglietta, per il portiere del Newcastle: "Australian Open 2023, siamo pronti!" - ha ironizzato la Leotta sui social e in effetti forse cqualcosa da migliorare ancora c'è, mentre Karius sembra essere più a suo agio. Come è finita la sfida tra la coppia del momento? Con un clamoroso liscio di Diletta e tante tantissime risate del suo fidanzato che non è riuscito a trattenersi dopo la performance della sua donna. E alla fine la conduttrice di Dazn ha dovuto arrendersi: "Magari la prossima volta..." - il suo messaggio autoironico.