Totti-Ilary Blasi, l'ex di Noemi Bocchi Caucci dà lezioni di vita al Pupone

Nel corso dell'ultima puntata di Non è l'Arena , in onda domenica 15 gennaio in prima serata su La7, si è tornati a prlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi . Tra gli ospiti di puntata anche Mario Caucci , ex marito di Noemi Bocchi . Il manager, dopo aver parlato del primo incontro e del matrimonio avuto con la flower designer, ha concluso il suo intervento facendo delle considerazioni sulla rottura tra il calciatore e la conduttrice Mediaset.

Le parole di Caucci per Totti

L'imprenditore ha chiarito che: "Ho deciso di parlare in tv perché questa storia è la pagina più nera della mia vita", quindi, ha proseguito chiosando: "Noemi è una donna molto furba che sa dove vuole arrivare e dov'è ora lo dimostra pienamente". Poi ha concluso parlando dell'ex Capitano della Roma, dicendo: "Totti, come la maggior parte delle persone che vivono momenti difficili, secondo me ha fatto un grande errore sfaciando la famiglia. Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, restare no".