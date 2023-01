Wanda Nara sorprende ancora: il cambio look dopo l'addio a Icardi

Wanda Nara ha iniziato il 2023 con un look completamente trasformato. L'ex lady Icardi ha voluto cambiare radicalmente e abbandonando la sua chioma bionda in favore di un castano. "Il mio colore naturale per un progetto così bello. Tutto cambia, cambia", ha detto la manager in un video pubblicato sui suoi social dove mostra questo rinnovamento. L'ex ballerina per una notte di Ballando con le Stelle si è stabilita a Buenos Aires per seguire i suoi impegni di lavoro. Con lei anche i suoi cinque figli, che torneranno a Istanbul una volta iniziato l'anno scolastico.