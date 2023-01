Uto Ughi, schiaffo ai Maneskin: "Urlano solo, sono un insulto ad arte e cultura"

Il celebre violinista italiano Uto Ughi è tornato alla ribalta della cronaca non solo per la sue performance musicali ma anche per una recente dichiarazione durissima: " I Maneskin sono un insulto alla cultura e all'arte ". Affermazione fatta nella mattinata del 19 gennaio nella Sala delle Lupe del comune di Siena.

Le parole di Uto Ughi sui Maneskin

Il musicista ha poi aggiunto: "Non ce l'ho particolarmente con i Maneskin, ogni genere ha il diritto di esistere, però quando fanno musica, e non quando urlano e basta". In occasione del lancio del nuovo album del gruppo, è andata in scena una simil cerimonia nuziale tra i quattro musicisti: Damiano e Thomas erano vestiti con abiti da sposi, mentre Victoria e Ethan si sono presentati in abito bianco. Tra i presenti a lanciar riso anche Paulo Dybala, accompagnato dalla fidanzata Oriana Sabatini, Lorenzo Pellegrini e dalla moglie Veronica Martinelli, Fedez e tanti altri.