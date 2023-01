Ilary Blasi a Parigi con Bastian: la frecciatina a Totti?

Ilary Blasi a Parigi non dimentica Totti

Una cena a lume di candela, una camera d'albergo, un abito lilla aderente e sensuale con una scollatura profonda che lascia vedere la schiena nuda, le gambe sopra le ginocchia del compagna che le accarezza dolcemente: ecco come Ilary Blasi ha voluto annunciare al mondo e ai suoi numerosi fan la sua nuova relazione dopo la separazione da Francesco Totti. Tra le tante Instagram stories pubblicate c'è anche quella in cui si legge: "Bourse de Commerce Pinault Collection". Un dettaglio che in tanti hanno ipotizzato essere una frecciatina all'ex Capitano della Roma, che nei mesi scorsi aveva sottratto alla moglie per ripicca svariete borse griffate, dopo che quest'ultima aveva ritirato dalla cassetta di sicurezza della banca la preziosa collezione di Rolex del giallorosso. Una storia, che come è noto, è già finita in un'aula di tribunale ed ancora non del tutto conclusa.