Wanda Nara, post misterioso: provocazione social per China Suarez?

Wanda Nara è tornata ad essere al centro del gossip internazione grazie ad un post misterioso e sensuale che ha condiviso recentemente sui social. Dopo aver cambiato il look, l'ex lady Icardi ha caricato un video riguardante la sua trasformazione per poi scrivere a commento: "Continuavo a insistere Trancu, gioco già un altro campionato, se vuoi essere la sua Wanda Nara chiamami e te lo faccio vedere. Con tanta privacy perdi solo dignità, mamma".

Le reazioni al post di Wanda Nara

Tra i tanti commenti alle parole dell'ex moglie dell'attaccante del Galatasaray ci sono anche quelli della sorella Zaira e di Kenny Palacios. La prima ha scritto: "Tremendo", mentre l'amico della manager si è lasciato andare ad un "Sono rimasto senza parole". Sebbene Wanda non abbia fatto riferimento a chi fosse indirizzato il suo post, in tanti hanno ipotizzato potesse essere per China Suarez. Quest'ultima ha condiviso nelle scorse ore il suo cambio look, dove la si vede tornata al biondo. Esattamente il colore che aveva prima la Nara. "La tua bionda, piccola", ha scritto l'attrice sui social a corredo dello scatto dove si vede la trasformazione. Ed anche stavolta in tanti hanno pensato potesse essere indirizzato all'ex lady Icardi.