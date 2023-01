Michelle Hunziker, vip scatenati alla festa di compleanno: da Ilary Blasi ad Ambra!

Michelle Hunziker ha festeggiato con una party super glam in bianconero i suoi 46 anni, circondata dall'affetto di amici e parenti. Un party esclusivo a tema James Bond con tanti nomi vip che si sono calati nei panni degli 007. Ai festeggiamenti non poteva certo mancare la figlia Aurora, che ha indossato un look vedo non vedo, mettendo in mostra il suo pancione.