Piqué zittisce Shakira e il gossip: primo selfie di coppia con Clara Chia Marti

Gerard Piqué e Clara Chia: la risposta al gossip e a Shakira

Talvolta bastano solo i fatti per rispondere platealmente alle accuse o al becero gossip. Di Piqué e Clara Chia circolavano soltanto immagini 'rubate' dai paparazzi, mentre ieri notte la svolta: la prima foto di coppia con la modella 22enne. A confermare il fatto che le immagini parlano da sole, Gerard ha scelto di non aggiungere alcuna didascalia al post. Mentre sono stati tanti i commenti che lo scatto ha suscitato. Tra i tanti anche quello del giornalista spagnolo Jordi Martin (che recentemente ha svelato alcuni scottanti retroscena su Wanda Nara e Mauro Icardi) che ha scritto: "Spero mi inviterete al vostro matrimonio". Ma non tutti la pensano allo stesso modo, criticando ancora Piqué per la sua scelta.