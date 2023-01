Wanda Nara e Keita Balde, la maglietta messaggio per Simona Guatieri? “È la prova”

Il gossip sul presunto flirt tra Wanda Nara e Keita Balde continua a tenere banco ed infiammare i social. Dopo la risposta causitca di Simona Guatieri via social all'indirizzo dell'ex lady Icardi, ad alimentare ulteriormente i rumors è il giornalista Jordi Martin, che, commentando uno scatto postato dall'argentina nelle scorse ore ha scritto: "Venerdì in Intruders ho descritto una foto di Wanda Nara nella camera d'albergo di Dubai, che avevo visto. Maglietta rossa Balenciaga. Ho detto: "Tra poche ore, Wanda posterà la foto sui suoi profili social. Quindi grazie Wanda dal profondo del mio cuore per aver confermato la notizia e aver confermato le mie informazioni in merito al fatto che tu e Keita siete stati insieme a Dubai".