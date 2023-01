Ilary Blasi fa sul serio con Bastian: arrivano le presentazioni in famiglia

Amore sulla neve per Ilary Blasi e Bastian Muller. L'ex lady Totti ha trascorso alcuni giorni di relax in montagna in compagnia della sorella Silvia e di un gruppo di amici. Ma a destare la curiosità dei fan è stata anche la presenza del nuovo compagno, che ha quindi conosciuto la famiglia della showgirl, come attestano alcune immagini condivise nelle scorse ore sui profili di alcuni componenti dell'allegra compagnia.