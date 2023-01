Piqué, Clara Chia Marti ricoverata in ospedale: cosa sta succedendo

Nuovi problemi per Gerard Piqué : la fidanzata Clara Chia Marti sarebbe stata ricoverata d'urgenza in un ospedale di Barcellona per un attacco d'ansia. Il settimanale El Periodico aveva rivelato il fatto che la rivale in amore di Shakira non soppporterebbe la pressione della stampa e dei social network.

Il malore di Clara Chia Marti

I rumors riportano che la ventiduenne sarebbe stata trasferita all'ospedale Quironsalud. Pare che per sfuggire al trambusto mediatico delle ultime settimane, la coppia si sarebbe trasferita a La Cerdanya. Sabato mattina, dopo aver fatto un giro in bicicletta, il loro programma sarebbe stato quello di tornare a Barcellona per assistere ad un concerto. Ma non vi hanno partecipato. Nei giorni scorsi la coppia è stata avvistata in una farmacia di Barcellona. Qualcuno ha ipotizzato che erano lì per comprare un test di gravidanza. Negli ultimi giorni sono circolate anche voci riguardanti Sasha, figlio di Piqué e di Shakira, che sembra non gradire molto la presenza della nuova compagna del padre.