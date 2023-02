Giorgia Crivello, il triste annuncio: l'aborto e le parole di Stefano Laudoni

Momenti difficili per Giorgia Crivello e Stefano Laudoni . La modella e influencer ha annunciato su Instagram di aver perso il figlio che aspettava dal giocatore di basket. Un annuncio a sorpresa che proprio nessuno si aspettava: "Vi scrivo queste parole poiché ormai era chiaro a molti io fossi in gravidanza", ha esordito la conduttrice, per poi proseguire scrivendo "Se ne parlava, tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo è cambiato così rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose".

Giorgia Crivello e l'aborto

L'influencer ha poi aggiunto che non ha detto nulla prima "perché era a rischio essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti". Giorgia ha perso il suo bambino al terzo mese di gravidanza. La scoperta è avvenuta durante una visita di controllo, quando la coppia ha scoperto la triste e dolorosa notizia. Giorgia ha poi svelato che giovedì 2 febbraio si sottoporrà ad un intervento per "rimuovere tutto". In tantissimi hanno lasciato commenti di affetto e sostegno per la coppia. A commentare le parole della Crivello anche Stefano Laudoni, che ha scritto: "La vita ci mette davanti a situazioni dure, non sempre facile da accettare. Siamo forti, siamo sani, siamo innamorati. Un amore immenso e pulito ma sopratutto forte. Ne usciremo alla grande e più uniti di prima ne sono convinto. Basta solo aspettare e vedrai che il nostro più grande sogno prima o poi arriverà. Vivo per te e sono con te sempre. Oggi ti amo ancora di più".